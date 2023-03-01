Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kadın şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Darıca'da terör örgütü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla dün yakalanarak adliyeye sevk edilen kadın şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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