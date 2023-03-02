Kocaeli'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde İ.A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralınının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

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