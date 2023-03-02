Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde seyreden G.S. yönetimindeki 41 ADS 024 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçit ve C.D. idaresindeki 66 AAH 903 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, C.D'nin kullandığı otomobildeki R.Ö. ile A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.





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