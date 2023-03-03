Kocaeli'de bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Meliha Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C'nin yaşadığı siteye gelerek tartışmaya başladı.

Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan kişi tabancasıyla Ahmet C'nin aracına ateş etti.



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Ahmet C'nin ifadesine başvururken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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