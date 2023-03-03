GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.



Yeniköy Merkez Mahallesi Meliha Sokak'ta gece saatlerinde bir kişi, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C'nin yaşadığı siteye gelerek tartışmaya başladı.

Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan şüpheli, tabancasıyla Ahmet C'nin aracına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet C'nin ifadesine başvuran ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu kimliği belirlenen şüpheli F.Y. (36) gözaltına alındı.



Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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