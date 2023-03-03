Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

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KOCAELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için tarihi Fevziye Camisi'nde mevlit okutuldu.

İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde cuma namazı öncesi imam hatipler Halit Es, Faruk Çoban, müezzin Hikmet Akça tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda, eski Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mevlüt Güldemir de katıldı.

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