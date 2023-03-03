Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki kavşakta, İ.E. (42) yönetimindeki 41 CHZ 425 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 41 AEG 849 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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