Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.













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