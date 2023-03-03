Kocaeli'de denetimden kaçan aracın çarptığı polis son yolculuğuna uğurlanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Hıdır Canoluk, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü O.U'nun hafif ticari aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan ve Gebze ilçesindeki özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Canoluk (41) için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Canoluk'un Türk bayrağına sarılı tabutu, polis korteji eşliğinde emniyet müdürlüğüne getirildi.

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, törende, Canoluk'un ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileyerek, "Hıdır kardeşimiz rahmana kavuştu. Şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce bir mertebede, buna inanıyoruz. Tek tesellimiz budur. Milletimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise büyük bir acı yaşadıklarını dile getirerek, "Şehit kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına karşı sorumluluklarını yerine getirdiği sırada, suç işlemeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir müptezelin kastıyla hakka yürümüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Canoluk'un eşi Eda Canoluk ve ağabeyi jandarma astsubay Uğur Canoluk, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra İl Müftüsü Sinan Cihan'ın dua etmesinin ardından Canoluk'un cenazesi, meslektaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu.

Hıdır Canoğluk'un cenazesinin, Aydın Nazilli Merkez Koca Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Nazilli Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus katıldı.

-Olay

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan polis memuru Canoluk, özel bir hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili 5 şüpheli yakalanmıştı. Sürücü O.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 zanlı ise serbest bırakılmıştı.





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