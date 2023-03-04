Darıca Belediyesi tarafından İstihdam Fuarı düzenledi

KOCAELİ (AA) - Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı'na, 62 firma katıldı.



Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılan fuarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, fuara bölgedeki OSB'lerin de destek verdiğini vurgulayarak, "İş arayan herkesin, iş bulabileceği bir ortam. Özellikle biraz kabiliyeti, yeteneği ve çalışma iradesi olanları, bu fuara davet ediyoruz." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Darıca'nın Gebze bölgesinde bulunan OSB'lerdeki iş imkanlarından faydalanan bir ilçe olduğunu belirtti.

İstihdama yönelik sorunlara değinen Bıyık, şunları söyledi:

"İş arayanla işvereni buluşturduk. Güzel bir atmosfer oldu. Bölgemize gelen depremzede vatandaşlarımızın da iş arayışları var. Onlara da iş ortamları sunuyoruz. Onların deprem psikolojisini daha rahat atlatabileceği bir ortam sunmak adına, hep beraber burada çalışıyoruz. Hem iş arayanların hem de iş verenlerin yüzünün güldüğü bir ortam olması, bizim için de mutluluk sebebi. Biz bu istihdam fuarını ilk defa yaptık."

Stant açan bilişim firmasından Alpaslan Yavuz da yaptıkları projelerle ilgili bilgi vererek, "Şu anda Türkiye'de aktif olarak yürüttüğümüz, dijital hamle dönüşüm staj programımız var. Deprem bölgesinden gelen mühendislik fakültesi öğrencilerinin, dijital hamle staj programıyla, istihdamına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün sona edecek fuarı gezen Muhammed Alperen Uyumaz (22) ise Adıyaman'daki depremde evlerinin hasar gördüğünü ve depremin ardından Darıca'ya taşındıklarını anlattı.

İnönü Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü mezunu olduğunu kaydeden Uyumaz, "Bu bölümü seçmemdeki amacım, Togg'da çalışmaktı. İnşallah bu hayali Gebze'de gerçekleştireceğiz. O yüzden Kocaeli'ye geldik. İnşallah bu konuda, bir atılım yapabilirim." şeklinde konuştu.





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