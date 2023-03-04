Kocaeli'de zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Denizli Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yaşayan 3 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, banyodan gelen koku nedeniyle rahatsızlandıklarını belirten 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de ev, binanın altındaki iş yerleri ile rögarlarda inceleme yaptı.

Kokunun sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

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