Karamürsel Belediyesi Futbol Akademisi Kadın Takımı, lig hazırlıklarını sürdürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen yıl belediye bünyesinde kurulan kadın futbol takımı, hazırlık maçlarıyla 18 Mart'ta başlayacak lige hazırlanıyor.



Karamürsel Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında, Karamürsel A takım Yalovaspor A takımına 3-2 yenildi, Karamürsel U15 takımı ise Yalovaspor U15 takımını 4-0 yendi.

Karamürsel Belediyesi Futbol Akademisi Kadın Takımı Antrenörü Metin Demirkıran, AA muhabirine, 83 kadın sporcuyla 18 Mart'ta başlayacak ligler için hazırlıkları sürdürdüklerini anlattı.

Kadın futboluna ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Demirkıran, çok yetenekli sporcuları bulunduğunu, hedeflerine ulaşmaları için ellerinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Demirkıran, şöyle konuştu:

"Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın teklifi üzerine 2022 ağustos ayında başladığımız Karamürsel Belediyespor Futbol Akademisi olarak 600 civarında futbolcu adayı çocuğumuza ulaştık. Belediye spor salonumuz ve Mürselpaşa halı saha tesislerimizde yapılan çalışmalarda çocuklarımıza temel futbol eğitimini vererek, ilçemizdeki futbol kulüplerimizin altyapılarına sporcu desteğinde bulunduk. Belediye başkanımızın verdiği büyük destekle çalışmalarımız devam etmektedir. Kadın futbol liginde 3. Lig statüsünde yer alacak kulübümüz büyümeye devam ediyor.​​​​​​​"



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