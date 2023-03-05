Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" yarın hizmete başlayacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da konteynerden inşa ettiği hastane yarın açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Defne ilçesinde 96 konteynerde oluşturulan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'nin kurulumu tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaeli'deki çalışmalarının ardından tekrar görevlendirildiği Defne ilçesine döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Hatay'ın en büyük ihtiyaçlarından birinin hastane olduğunu belirterek, bu nedenle depremin ardından hemen hastanenin yapım çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Hastaneyi kısa sürede bitme aşamasına getirdiklerini anlatan Büyükakın, "İnşallah pazartesi günü (yarın) itibarıyla hastanemiz hizmet vermeye başlayacak. Yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planlıyoruz. Kocaeli'deki ilçe belediye başkanlarıyla sahada çalışmalara katıldık. Büyükşehir Hastanesi'nde, bir hastanede ne varsa o olacak. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanemizin tıbbi malzeme ve doktor ihtiyacı Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Doktorlarımız ve aileleri için ayrıca konteynerler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükakın, 420 personelle hem hastane hem konteyner kent hem de çadır kentteki çalışmaları sürdürdüklerine değinerek, Kocaeli'den 8 ilçe belediyesiyle koordineli şekilde deprem bölgesinde hizmet verdiklerini bildirdi.

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