Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, ikamet ve üst aramalarında 178 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 3 adet ecstasy ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlı salıverilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.D'ye ev hapsi verildi, M.K, C.Ü, M.K, A.K, G.T, M.K. ve M.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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