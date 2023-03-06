Kocaeli'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikametinde ilerleyen Özkan Ş. idaresindeki 34 NT 6563 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyere saplandı. Kazada sürücü Özkan Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

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