Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki 55 GS 505 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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