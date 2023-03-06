Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisince düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlardan birebir mentorluk ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile görüşme, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, potansiyel işbirlikleri için OEM’ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler, 1 milyon lira destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma, TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma, program sonunda gerçekleşecek 'Demoday' ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar sunulacak

İlgililer, detaylı bilgi ve başvuru için Bilişim Vadisinin internet sayfasını ziyaret edebilir.





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