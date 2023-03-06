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Aynı acıyı yaşayan Kocaeli'den ekipler deprem bölgesine "umut olmaya" gitti

AA

Aynı acıyı yaşayan Kocaeli'den ekipler deprem bölgesine "umut olmaya" gitti

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY/ŞAHİN OKTAY - Yaklaşık 24 yıl önce Marmara depremini yaşayan Kocaeli'den "asrın felaketi"nin ardından bölgeye giden ekipler, afetzedelere "umut" aşıladı.

Depremlerin ardından bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 gün kaldığı Hatay'da yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Aynı acıyı yaşayan Kocaeli'nin bütün imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiğini belirten Büyükakın, "Çok büyük yıkım var gerçekten; iki tane 7'nin üzerinde deprem, ardından devam eden artçı depremler. Sonra 6'nın üzerinde bir deprem daha. Bunlar gerçekten çok zorlu koşullar ortaya çıkardı." dedi.

Büyükakın, bölgeye gittiklerinde elektrik ve su sıkıntısı bulunduğunu, telefon hatlarının iletişim kurmaya imkan sunmadığını, tanımadıkları bir şehirde, yardım ve diğer organizasyonları yapmanın zor olduğunu aktararak, "İlk günler gerçekten zordu ama her geçen gün giderek yerli yerine oturdu. Her geçen gün şartlar da iyileşiyor. Bundan sonra da iyileşecek." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin enkaz altında kalan insanların kurtarılması için canla başla çalıştığını vurgulayan Büyükakın, ekiplerin 200'ün üzerinde kişiyi kurtardığını kaydetti.

- "Yalnız olmadıklarını fark ettiler"

Büyükakın, hayat kurtarmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

"Uzunca bir bekleyişten sonra bir canın sesini duymak, onu oradan kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren arkadaşların yanında olmak, başka bir şey. Her can kurtarıldığında her biri sanki kendi ailelerinden biri kurtarılmışçasına seviniyorlardı. Büyük bir mutluluk. Bunlar çok duygulu anlar. Enkazdan çıkmış, acı bir hikayesi olan çocuğun başını okşamak, ona her şeyin düzeleceğini, bugünlerin geçeceğini söylemek, ona umut vermek, moralini yükseltmek, başka bir şey. İlk başlarda yüzlerinde endişe okuduğumuz çocukların, hatta büyüklerin, birkaç gün sonra o endişe bulutları dağıldıkça yüzlerinin rengi yerine geldi, gözlerindeki korkulu ifade yerini daha umutlu bir ifadeye çevirdi. Bunu hep birlikte yaşadık. Bir arada olduğumuzda bunların üstesinden geleceğimizi fark ettiler. Beraber olduğumuzu, yalnız olmadıklarını fark ettiler. Tekrar sıkı sıkıya hayata bağlandılar."

Marmara depreminde yaşadıklarından bahseden Büyükakın, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Türkiye'nin her bir köşesinden araçlarıyla yardıma koşan insanlar, bizim için çok büyük bir umut kaynağıydı. Biz de oraya aynı yaklaşımla gittik." ifadesini kullandı.

- "Bir an önce ayağa kalkmak için moralleri yüksek tutmak lazım"

Büyükakın, deprem bölgesinde sahadaki işlerinin ardından her akşam depremzedelerle bir araya geldiklerini, onlarla sohbet etmeye özen gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Onlara moral vermek için konuşmalar yaptım. 'Biz bunu yaşadık, bugünlerin hepsi geçecek, her şey yine eski günlere dönecek.' diye. İlk başlarda, 'Nasıl olacak, bu iş nasıl düzelecek, her şey bitti, burası bir daha toparlanmaz.' diyen insanlar, birkaç gün sonra farklı değerlendirmeler yapmaya başladı. 'Beraber ayağa kalkacağız.' demeye başladılar. Çocuklarımız çadır kente yerleştikten sonra bir gün top oynamak için kendilerine alan yapmamızı istediler. Sonra o günün akşamında hızlıca bir alanı hazırlayıp birlikte top oynadık. Çocukların o neşe çığlıkları orada başladı ve heyecan tekrar yerine geldi."

Acıların paylaştıkça azaldığına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz canlar yerine gelmez ama bir an önce ayağa kalkmak için de moralleri yüksek tutmak lazım. Bardağın dolu tarafına odaklanmak, bir an önce bir şeyleri düzeltmek için şikayeti bırakıp çözüm üretmemiz lazım. Biz hep o tarafta olduk ve oradaki kardeşlerimizin yarasının sarılması anlamında hayırlı işler yaptık diye düşünüyorum. Onlar da bunu bize her görüşte ifade ediyorlar zaten."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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