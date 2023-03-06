Kocaeli'de kadın kursiyerler, depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerler, deprem bölgesine gönderilmek üzere su geçirmez ve soğuğa dayanıklı uyku tulumu üretimi yapıyor.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illere gönderilmek üzere kışlık mont ve battaniye diken Darıcalı kadınlar, afetzedeleri sıcak tutabilmek için çeşitli boyutlarda uyku tulumu üretimi de gerçekleştiriyor.

Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, AA muhabirine, 6 Şubat’taki felaketin ardından kursiyerlerle çalışmalara başladıklarını belirterek, önce giysi diktiklerini, şimdi de uyku tulumları hazırladıklarını söyledi.

Özdağ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın desteğiyle ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Müdür yardımcısı Günay Yurtseven de usta öğretici Emine Ergüleç’in gözetiminde çoğu ev hanımından oluşan kursiyerlerle, yetişkin kadın ve erkek ile çocuklar için her boyutta dikim yaptıklarını aktardı.

Tulumlar hakkında bilgi veren Ergüleç, ürünün dışının şemsiyelik kumaştan içinin ise elyaf ve polardan yapıldığını kaydetti.

Kursiyerlerle 15 gündür çeşitli ölçülerde tulum ürettiklerine değinen Ergüleç, "Dikimi biten tulumları hemen deprem bölgesine gönderiyoruz. Özelliği dışları şemsiye kumaşından yapılmış. Elyaf arada polar kumaşla işlenmiş. İçine girdiğinde depremzedeyi sıcak tutması için üretiyoruz." dedi.





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