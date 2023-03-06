Kocaeli'de 18 ton 532 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir depoda 18 ton 532 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bir iş yerine ait depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarına doldurulmuş 6 bin 297 paket toplam 18 ton 532 kilogram deterjan ele geçirildi.

Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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