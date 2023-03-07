Hatay'a giden başpehlivanlar depremzede çocuklarla güreş tuttu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'a giden başpehlivanlar, çocuklara güreş taktiklerini öğreterek keyifli anlar yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Defne ilçesinde inşa edilen çadır kentte yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Özellikle çocuklara yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran belediye ekipleri, son olarak Kağıtsporlu başpehlivanları Defne'de çocuklarla buluşturdu.

Kırkpınar güreşçileri Faruk Akkoyun ve Mustafa Arslan, depremzede çocuklara güreş taktiklerini öğreterek, birlikte vakit geçirdi.

Müsabakalarda başpehlivanları "tuş" eden çocuklara madalyalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taktı.

- "Deprem bölgelerini hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, deprem bölgesinde yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Defne'deki çadır kentte tam anlamıyla bir yaşam alanı oluşturduklarına işaret eden Büyükakın, "Bu geçici merkezde istiyoruz ki başta çocuklarımız olmak üzere tüm misafirlerimiz depremin yaralarını kısa sürede sarsın. Bugün de Kağıtsporlu başpehlivanlarımızı burada ağırlayarak çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızın oldukça eğlendiğini gördük. Hatay'ı ve diğer deprem bölgelerini hep birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, deprem bölgesinde bir yandan sıkıntılar yaşadıklarını bir yandan da sabırla birlikte güzellikler ortaya çıkardıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Şehirler yıkılsa da insanların gönüllerini birbirine bağlayan köprüler dimdik ayakta duruyor. Bu memleketin geleceğinden umut var olmak lazım. Umudu kaybetmemek lazım. İnşallah bu çocuklardan biri de ileride başpehlivan olacak. Hepsinin hayatı normale dönecek. Milletimizin, devletimizin gücü buna yeter. Yavrularımızın yüzü yine gülecek. İlk günlerdeki karamsar tablo ortadan kalktı. Kalıcı alanlar yapılınca şehirdeki hayat hızla normale dönecek."

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