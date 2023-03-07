Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu servis sürücüsü Mehmet Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurlar ve yakınları ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulundan gelen rapor okundu.

Raporda, sürücünün kanında saptanan uyarıcı madde etkisi altında emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği bildirildi.

Söz verilen katılanlar ile avukatları, önceki beyanlarını tekrar ederek, kaza yerinde keşif yapılarak kusur raporunun alınmasını talep etti.

Avukatı Gülgün Gül, araçtaki fren arızalarının 17 kez yapılan TÜVTÜRK tespitlerinde ortaya çıktığını, buna rağmen aracın arızalarının giderilmediğini savunarak, kazanın meydana gelmesine sebep verenler arasında araç sahibi, araç işleteni, denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen okul idaresinin de olduğunu öne sürdü.

Avukat Çağla Aksoy da olayda sadece aracı kullanan şoförün değil, denetim görevini gereği gibi yapmayan kamu görevlilerinin de sorumlu olduğunu iddia ederek, sorumluların tespit edilmesini istedi.

Kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyada eksik hususların giderilmesini, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın bu halinin devamı istedi.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Murat Filiz ise son gelen Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediklerini dile getirerek, yeniden görüş sorulmasını istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Ö. de tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, keşif yapılarak kusurlular ve kusur durumlarının tespitine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Kaza

Gebze ilçesinde, 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

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