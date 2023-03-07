Kocaeli'ye gelen depremzede çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Kocaeli'ye gelen depremzedeler, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni gezerek keyifli vakit geçirdi.

Darıca Kaymakamlığı tarafından, ilçeye gelen depremzede ailelere yönelik hayvanat bahçesine gezi programı düzenlendi.

Kaymakam Yüksel Kara'nın da katıldığı programda, depremzede aileler ve çocukları, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Depremzedeler, hem barınaklardaki hayvanları inceleme fırsatı buldu hem de alanı gezerek depremin etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Depremzede Hayri Güvercin, yaptığı açıklamada, depremin 3. günü Antakya'yı terk etmek zorunda kaldıklarını ve Darıca'ya geldiklerini söyledi.

Hayırsever vatandaşlar sayesinde kalacak uygun bir yer bulduklarını aktaran Güvercin, "Orda kalıyoruz, ailemle kaynanam ve kayınbabamla birlikte. Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu çocuklarımızın psikolojisini düzeltme amaçlı bir etkinlik olduğunu duyduk. Aradılar bizi sağ olsunlar, otobüslerle ve servislerle buraya getirdiler. Bizim için de bir değişiklik oldu. Zira Antakya'da böyle bir hayvanat bahçesi yoktu. Çocuklar için farklı bir ortam oldu. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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