Kocaeli'de tırın çarptığı yaya öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde E.T. yönetimindeki 41 AKH 623 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin A'ya (68) çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan kontrolde, Selahattin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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