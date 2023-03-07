Kocaeli'deki AK Parti'li kadınlardan depremzedelere mutfak seti desteği

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası"na, Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan 1041 koli mutfak setinin yüklendiği yardım tırı, İzmit'teki eski İnterteks Fuar Alanı'ndan Kahramanmaraş'a uğurlandı.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, yaptığı açıklamada, depremlerin yaşandığı günden itibaren teşkilatlar olarak bölgede olduklarını söyledi.



Çadır ve konteyner kentleri ziyaret edip depremzedelere destek olduklarını aktaran Özdemir, Kocaeli'ye gelen misafirlerle de ilgilendiklerini kaydetti.

Özdemir, kampanya kapsamında il, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla 1041 mutfak seti kolisi hazırladıklarını belirterek, "Önümüz ramazan, her şeyi düşündük. Çatal, kaşık, bıçak, tencere, tava, sofra bezi gibi malzemeler, yani bir evde gerek duyulan ne varsa kolilerimize koymaya çalıştık." dedi.

Mutfak setlerini ilçe başkanları ve il yönetimiyle yarın Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzede kadınlara vereceklerini aktaran Özdemir, birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmayı hedeflediklerini kaydetti.



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