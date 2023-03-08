Bilişim Vadisi BİGG Projesi'ne başvurular 26 Mart'ta sona erecek

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KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin uygulayıcısı olduğu TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Projesi için başvurular 26 Mart'a uzatıldı.



Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nin uygulayıcı kuruluş olduğu, "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı," teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürebilmeleri için girişimcileri her alanda destekliyor.

Proje ile Türkiye'nin batısından doğusuna iş fikri potansiyeli yüksek girişimcilere ve öğrencilere ulaşılması hedefleniyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştüren projeyle girişimcilere 450 bin liralık sermaye desteği sunuluyor.

Son başvuru tarihi 26 Mart olan programda, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar faaliyetlerini destekleyen Bilişim Vadisi BiGG Programı kapsamında tüm girişimlerin kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

- Bilişim Vadisi BİGG, sunduğu avantajlarla girişimcileri bekliyor

Projeye akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanına yönelik girişimler başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak kişilerde, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun olma, ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almama ve daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almama şartı aranıyor.

Bilişim Vadisi BİGG ile proje sahipleri, teknik mentorluk ve girişimci mentorluğu desteğinden yararlanırken, potansiyel müşteri ve partnerlere de erişebilecek.

Bilişim Vadisi'nin ortağı olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli yararlanma imkanına kavuşacak girişimciler, şirket kuruluş ve patent başvuru desteği de alabilecek.



Ayna zamanda yatırımcı ağlarına erişebilecek girişimciler, iş fikri gelişimine ve iş planına yönelik eğitimler alacak, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi'nin ortak alan imkanlarına da erişim sağlayabilecek.







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