Kocaeli'de plasiyerin firmanın tahsilat günü öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılandığı dava

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Murat Özdemir'in 2004 yılında plasiyer olarak çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ş. ve Hakan F. ile maktul Özdemir'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği Mustafa Ş, maktulle 6 ay aynı iş yerinde çalışmak dışında başka hiçbir münasebeti ve alışverişi bulunmadığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

Mustafa Ş, tahliye ve beraatini istedi.

Diğer tutuklu sanık Hakan F. de kimseyi öldürmediğini öne sürerek, suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Söz verilen maktul Özdemir'in yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Hakan F'nin tutukluluk halinin devamına, Mustafa Ş'nin ise konutunu terk etmeme yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Süreç ve iddianame

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te plasiyer olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanarak öldürülen Murat Özdemir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma yürütmüştü.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahali ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gaspının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe almıştı.

Cinayetten 6-7 ay önce söz konusu firmada muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Mustafa Ş. ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen Hakan F, Ekim 2021'de gözaltına alınmış ve işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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