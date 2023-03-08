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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenle kutlandı

AA

Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenle kutlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisince Anıtpark'ta düzenlenen törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, 8 Mart'ın, dünyanın her yerinde kadın sorunlarının dile getirildiği bir gün olduğunu belirterek, kadınların toplumdaki öneminden bahsetti.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk de dünyada bir dizi etkinliklerle kadınların problemlerinin gündeme getirildiğini ve çözüm önerilerinin araştırıldığını söyledi.

Cumhuriyetin kazanımlarıyla kadınların önemli yere geldiğine işaret eden Şentürk, kadınların problemlerinin el birliğiyle üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Kadının toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu vurgulayan Gölcük Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı Özgören ise "Bugün gerek deprem bölgesi gerekse kendi bölgemizde olsun birlik olacağız. Gün birlik günüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından deprem felaketinde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in eşi Türkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve diğer siyasi parti temsilcileri de törende yer aldı.

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