Kocaeli polisi kadınlara karanfil dağıttı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde açılan stantta kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.



Kadınlara karanfil dağıtan polisler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Aydınlık da katıldı.

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