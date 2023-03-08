Kocaeli'de servis midibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün çarptığı öğrenci yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde okul çıkışı bineceği öğrenci servisine doğru koşan O.B'ye (11) Ş.T. idaresindeki 41 P 0113 plakalı servis midibüsü çarptı.

Kazada yaralanan öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





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