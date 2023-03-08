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Kocaeli'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 664 şüpheli tutuklandı

AA

Kocaeli'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 664 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce 2022 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 664 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 bin 25 şüpheliye işlem yapıldı, gözaltına alınan şüphelilerden 664'ü tutuklandı.

Ayrıca operasyonlarda 405 kilo 290 gram eroin, 247 kilo 341 gram kokain, 144 kilo 481 gram skunk, 229 kilo 555 gram esrar, 26 kilo 406 gram afyon sakızı, 21 kilo 324 gram metamfetamin, 18 kilo 174 gram bonzai, 233 bin 196 ekstazi, 1986 sentetik ecza, 1178 kenevir bitkisi, 96 captagon, 85 tabanca/tüfek, 144 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 bin 760 lira para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim bilir kaç hayat karartılacaktı? Arkadaşlarımızın 2022 yılı boyunca gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeleri sonucu ele geçen uyuşturucu miktarları bu soruyu akla getiriyor. 2023'te de aynı azimle mücadeleye devam." ifadelerine yer verdi.


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