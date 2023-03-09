Kocaeli'de depremzede çocuklar çizgi film izledi, masal dinledi

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kocaeli'ne getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda konaklayan ailelerin çocukları için moral etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travma sürecini atlatabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 3-6 yaş arası 28 çocuk katıldı. Deprem bölgesindeki illerden gelen çocuklar için ilk olarak çizgi film gösterimi yapıldı.

Annelerinin eşliğinde keyifle çizgi film izleyen çocuklara personelin hazırladığı ikramlar sunuldu. Drama etkinliğine geçen çocuklar, anlatılan masalları dinledi.

Daha sonra farklı sportif aktivitelerin yapıldığı etkinlikte, doğum günü olan çocuklar için pasta da kesildi.





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