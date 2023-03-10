Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de geçen ay yağan karın erimesiyle Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 66'ya ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, geçen ay bölgeye yağan karın erimeye başlamasıyla yüzde 16'lardan yüzde 66'ya yükseldi.

Bunun yanı sıra, su hacmi 33 milyon 760 bin metreküpe ulaşan Yuvacık Barajı'nın havzasına, Sapanca Gölü'nden 3 pompayla su takviyesine devam ediliyor.

Öte yandan Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan ve su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan köprü ve su kemerleri kalıntısının kapandığı görüldü.

Kentte 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 14 milyon 150 bin metreküple yüzde 63 olarak ölçüldü.

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