Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 15 kilogram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 kilogram skunk bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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