Kocaeli'de evde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuk defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İzmit'te yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman, evde fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Özkaraman, dün hayatını kaybetti.

Sinema filmi ile reklam filmlerinde rol alan Özkaraman'ın cenazesi, Başiskele ilçesinde Karşıyaka Camisi'nde kılınan namazın ardından Döngel Mezarlığı'nda defnedildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leyla Hanım filmimizin çocuk oyuncularından Mısra kızımızı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun, huzur içinde uyu güzel evladım." ifadelerini kullandı.



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