Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmit D-100 kara yolu yan yol üzerinden İstanbul yönünde seyir halinde olan Engin A. idaresindeki 41 AFA 997 plakalı otomobil, SGK ek hizmet binası önünde "U" dönüşü yapmak istedi.

Bu esnada arka yönden gelen Emre G'nin kullandığı 41 ANN 334 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü yola savrulırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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