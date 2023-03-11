Kocaeli'de polisten kaçanların ekip otosuyla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polisten kaçan şüphelilerin ekip otosuyla çarpıştığı kazada, kaldırımda yürüyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde narkotik polislerinin takibe aldığı 34 BEZ 024 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Sokak aralarında yaşanan kovalamaca esnasında sivil polis aracı, Gülten Sokak'ta şüphelilerin bulunduğu otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazada, kaldırımda yürüyen Ömer K. (56) ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.





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