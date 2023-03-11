Kocaeli'de oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı.

İddiaya göre, Beylikbağı Mahallesi 324/2 Sokak'ta yaşayan F.Y. (59) ile zihinsel ve fiziksel engelli oğlu O.Y. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında O.Y. babasını bıçakla yaraladı.

Yaralanan baba, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



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