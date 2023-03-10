Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir araçta 15 kilogram skunk ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.