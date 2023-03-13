Karamürsel'de mahalle afet gönüllülerine seminer verildi

KOCAELİ (AA) - Kılavuz Arama Kurtarma Derneğince, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri'ne (MAG) yönelik seminer düzenlendi.



Hikmet Özbağcı İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Dernek Başkanı Ozan Kaplan, Karamürsel Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, profesyonel ekipler gelene kadar eğitimli ve donanımlı afet gönüllülerine yüzeyden kurtarma, triyaj ve acil ihtiyaçlar konularında ciddi gereksinim duyulduğunu gösterdiğine işaret eden Kaplan, "Ekipleşme ve eğitim çalışmalarına Kılavuz Arama Kurtarma Derneği olarak aktif destek vererek, bölgemizde olası afetlerde kamu kurumlarımızla daha organize ve etkin çalışma şansı yakalamak mümkün olacaktır. Bu sebeple ahlak, samimiyet ve vicdan prensipleriyle afet gönüllüsü çalışmalarına katılım bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Kaplan, Türkiye'nin 1999 yılına kadar çok büyük afetler yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ancak 1999'daki depremler olağanüstü büyüklükleri ve yol açtıkları kayıplar nedeniyle ülkemizde geçmişteki afetlerle kıyaslanmayacak şekilde resmi ve sivil, afetlere karşı büyük hazırlık hamlesinin başlamasına ve toplumsal sorumluluğun güçlenmesine yol açtı. Sizler gibi gönüllülerin iyi koordine ve organize olduğu takdirde, afete müdahalede önemli güç haline geldiğini ve acil ihtiyaçların karşılanmasında çok büyük katkıda bulunduğunu tecrübelerimizle yaşadık.



MAG uygulaması, gönüllülük esasına dayanır. Gönüllülük özveri, vicdani sorumluluk, takım çalışması ister. Hele konu afetler olunca bu nitelikler çok daha büyük önem taşır. Afet, bizim her zaman karşılaşabileceğimiz bir durum. Sadece deprem değil, yangınlar ve sel felaketleri de oluyor. Kocaeli'nin her ilçesinde birçok gönüllümüz var."



Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde 75 mahalle afet gönüllüsü olduğu bilgisini paylaşan Kaplan, Hikmet Özbağcı İlkokulu ve 4 Temmuz Mahallesi spor salonu bahçesinde kurtarma ekipmanı bulunan konteynerleri aktifleştirip yeni ekibe yönelik eğitim çalışmasını sürdürdüklerini bildirdi​​​​​​​.

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