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KOCAELİ (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 56 ilden 784 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Daha önce yapılması planlanan organizasyonun afet nedeniyle bu tarihe alındığını aktaran Huysuz, "Depremden etkilenen 11 ilimizden hazır olanlar buraya geldi. O bölgeden katılım az ama diğer bölgelerden yüksek." dedi.

Huysuz, altyapıda 130 bin lisanslı sporcunun bulunmasının her yıl faaliyetlere katılımın artması anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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