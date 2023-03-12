Kocaeli'de akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akrabasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta aralarında anlaşmazlık bulunan Işık Filiz'i evinin kapısında tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde M.A. dün evine gittiği aralarında anlaşmazlık bulunan akrabası Işık Filiz'e (58) tabancayla ateş etmişti. Yaralanan Filiz, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olayın ardından kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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