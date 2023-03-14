Kocaeli'de yapı stoku riskli mahallede yıkım çalışmalarına başlandı

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KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de yapı stoku açısından riskli bölgelerden Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Derince Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ilk etapta Yenikent Mahallesi Araptepe mevkisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, 30 yıllık sorun çözüme kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Araptepe mevkisine 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi.

Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan projede, yapımı tamamlanan konutlarda vatandaşlar oturmaya başladı.

Derince Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde, Deniz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının da startı verildi.

- "Bakanlığımız ile yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygün, Deniz Mahallesi'nde uzun yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atacağımıza inanıyorum. Üç etaplı olarak planladığımız Deniz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizin ilk etabına başladık. Deniz Mahallesi'ne yapacağımız ilk etap projemiz 28,8 dönümlük alanı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Aygün, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Kasım 2022'de riskli alan olarak ilan edilen bölgede, çalışmaların artık başladığını kaydetti.

Proje kapsamında, hak sahipleriyle anlaşma oranının yüzde 87'ye ulaştığını aktaran Aygün, "Yaklaşık 28,8 dönümlük proje alanında 173 bağımsız birim yıkılacak, yerine 344 konut inşa edeceğiz. Yapacağımız dairelerin 189'u 2+1 ve 155'i 3+1 olacak. İnşallah birinci etap çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bölgemizdeki ikinci ve üçüncü etap düzenlemelerini de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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