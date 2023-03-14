Kocaeli'de kaçak avlanan 50 kilogram sazan suya bırakıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram sazan balığı yeniden suyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekipleri, iç sularda, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimlerine devam ediyor.

Derbent Deresi'nde yapılan denetimlerde, 30 metre uzunluğunda ağ tespit edildi.

El konulan ağ üzerindeki 50 kilogram sazan yeniden suya bırakıldı.

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