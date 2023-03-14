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Mobilitenin geleceği Bilişim Vadisi'nde konuşuldu

AA

Mobilitenin geleceği Bilişim Vadisi'nde konuşuldu

KOCAELİ (AA) - Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mobilite ekosistemini geliştirmek amacıyla düzenlenen Midlands Future Mobility Trade Mission in Türkiye 2023 Konferansı, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, mobilitenin geleceğine bir perspektif sunan etkinlikte mobiliteye yönelik trendler, fırsatlar ve iş birlikleri ele alındı.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı, Midlands ve Bilişim Vadisi ortaklığında, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) iş birliği ve Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) katkılarıyla düzenlenen konferansta, mobilite alanında faaliyet gösteren şirket temsilcileri sunum yaptı.

Birleşik Krallık-Midlands Bölgesi İleri Mühendislik ve İmalat Sektörü Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Yöneticisi David Zevulun, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünyayı koruma ve gelecek için daha iyi, daha güvenli ve daha çevre dostu bir mobilite oluşturma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu bir kez daha anladıklarını belirtti.

Zevulun, bilgi alışverişinde bulunmak ve gelecekteki hareketlilik fırsatlarını keşfetmek için burada olduklarını aktararak, Türkiye ve Birleşik Krallık Midlands'ın bu hedefte büyük ortaklar olacağına inandıklarının altını çizdi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da Bilişim Vadisi'nin açıldığı 2019 yılında Togg'un da lansmanının yapıldığını hatırlatarak, şu an 120'yi aşkın mobilite firmasına ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Ekosistemi geliştirmek için sekiz hafta süren mobilite hızlandırma programları gerçekleştirdiklerini ve bu programlarla girişimcilere mentorluklar verdiklerini anlatan İbrahimcioğlu, "Mobilitenin geleceğini birlikte çalışmakta ve başarmakta görüyoruz. Geleceğin mobilitesini birlikte çalışarak inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Birleşik Krallık, Türkiye'nin yanında"

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Ticaret Direktörü Ben Aldred ise Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Bir önceki görevinde Birleşik Krallık'ta teknik ticaret bariyerlerini kaldırmak üzere başmüzakereci olduğuna değinen Aldred, "Bu rolde en gerçek anladığımız şey ülkelerin ve sektörlerin beraber çalışması ve ticaret ve inovasyon ekosistemini geliştirmesinden emin olmaktı. Ticareti daha ileri taşıyabilmek için de regülasyonları düzenlemekti. Gelecek farklı, gelecek teknolojide." değerlendirmesinde bulundu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Atacan Güner, Birleşik Krallık'ın, TAYSAD'ın ihracatta hedef ülkelerinden biri olduğuna değinerek, "TAYSAD, hedef ülkelerde otomotiv üreticileri, tedarikçileri ve mobilite şirketleri ile otomotiv yan sanayi tedarikini artırmak için stratejik ortaklık oluşturmayı hedefliyor. Bu etkinliğin TAYSAD üyeleri ve Midlands şirketleri için stratejik bir etkinlik olacağını umuyorum." diye konuştu.

Konferansta, Birleşik Krallık'ın gelecekteki mobilite, elektrikli araçlar ve ilgili teknolojiler konusundaki çalışmaları ve mobilite alanındaki uzmanlığı, Türkiye'deki elektrikli araç üreticileriyle paylaşıldı.

Ayrıca etkinliğin ikinci gününde iki ülkenin mobilite alanında çalışan deneyimli firmaları B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Firmalar hem networklerini geliştirme hem de farklı alanlarda iş birlikleri ve yatırım imkanlarını konuşma fırsatı buldu.

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