Kocaeli'de 184 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda 184 kilogram kaçak tütün ile 48 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir şüpheliye ait ev ve iki araçta yapılan aramada, 184 kilogram kıyılmış bandrolsüz/kaçak tütün ile 48 bin 200 makaron bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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