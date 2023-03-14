Kocaeli'de kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt'un cenazesi toprağa verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli 50 yaşındaki Bozkurt için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu, polis korteji eşliğinde meslektaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Bozkurt'un eşi Zeynep, kızları Esmanur (18), Ezgi (16) ve Mina (10) ile ağabeyi Mehmet Bozkurt'a taziye dileklerini iletti.

Daha sonra Bozkurt'un özgeçmişi okundu. Mina Bozkurt, tören boyunca babasının şapkasını başından çıkarmadı.

Zeynep Bozkurt, çok üzgün olduklarını belirterek, "Görevinde başarılıydı. Allah'ım sen onu cennetine al, bana dayanma gücü ver. Çok acı bir şey, çok aniden oldu." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy, şube müdürleri ve Bozkurt'un meslektaşları katıldı.

Bozkurt'un cenazesi, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Bozkurt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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