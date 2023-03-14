Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 56 ilden 784 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, 66 kiloda İbrahim Demirel, 73 kiloda Abdullah Turgutlu, 81 kiloda Erman Gürgen, 90 kiloda Suat Can Yapıcı, 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu birinci oldu.

Kızlarda 48 kiloda Merve Azak, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Ayşenur Budak, 63 kiloda Aysun Ağdeve, 70 kiloda Ecem Baysuğ, 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek ve +78 kiloda Duygu Dirgen birinci sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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