Kocaeli'de milletvekili aday adaylığına başvuran iş insanı AFAD'a 1 milyon lira bağışladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iş insanı Muhammet Kurtuluş, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu şartı gereği AFAD'a 20 bin lira yerine, 1 milyon 20 bin lira bağış yaptı.

Kurtuluş, 28. dönem AK Parti Kocaeli milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Başvuru şartlarına göre AFAD'a 20 bin lira yatırması gereken Kurtuluş, kuruma 1 milyon 20 bin lira bağışladı.

Kurtuluş, AA muhabirine, "Adaylığımın yanı sıra depremzedelere yardım etmek amacıyla zorunlu olan miktarın fazlasını yatırmak istedim." dedi.

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