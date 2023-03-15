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KOCAELİ (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu mücadele ediyor.

Finalde madalya almaya hak kazanan sporcular, milli takıma seçilecek ve Türkiye'yi yurt dışı turnuvalarında temsil etmek üzere değerlendirilecek.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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